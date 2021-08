Carvin L'Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais MA VI(LL)E EN VERT | BOIS ET FORÊTS | EXPOSITION L’Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

du vendredi 10 au vendredi 24 septembre à L'Atelier Média

**EXPOSITION** _Du vendredi 10 au vendredi 24 septembre 2021 à l’Atelier Média de Carvin • A partir de 4 ans • Entrée libre. Une exposition proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté._ Bois et Forêts est spécialement conçue pour vous immerger dans l’univers des arbres… Adaptée dès le public maternel (à partir de 4 ans), elle saura également vous faire redécouvrir les différentes ambiances de la forêt, les petites bêtes de la litière, les traces et empruntes, les loges des animaux… Venez redécouvrir ces espaces en familles ! Une création du service événementiel d’EDEN 62. _**Une sortie découverte proposée dans le cadre de la programmation culturelle de l’Atelier Média en partenariat avec**_ [_**Eden 62**_](https://www.eden62.fr/) _**et le CESEC. L’inauguration de l’exposition est le 11 septembre 2021 à 18h30.**_

Gratuit • Entrée libre • A partir de 4 ans;

L'Atelier Média Place de la Gare – 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais

