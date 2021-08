MA VI(LL)E EN VERT | AU RYTHME DE L’ARBRE | EXPOSITION L’Atelier Média, 9 septembre 2021, Carvin.

MA VI(LL)E EN VERT | AU RYTHME DE L’ARBRE | EXPOSITION

du jeudi 9 septembre au samedi 25 septembre à L’Atelier Média

**EXPOSITION** _Du jeudi 9 au samedi 25 septembre 2021 à l’Atelier Média de Carvin • Tout public • Gratuit • Entrée libre. Une exposition proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté._ Au début il n’y avait qu’une petite graine, germe d’une belle promesse… Une exposition pour découvrir le cycle de la vie des arbres, au rythme des saisons, au fil des années, sous le crayon de Mathias Friman et au gré des vents ! Véritable autobiographie d’un arbre, le récit de _Mathias Friman_ à la première personne, nous entraîne au cœur d’une graine, au creux des sous-bois, au pied des arbres majestueux de nos forêts. Que se passe t-il là-bas ? Comment se déroule la vie des arbres ? Comment naissent-ils et meurent-ils ? Pourquoi ? Quels sont les animaux qui interviennent dans leur processus de plantation et de croissance ? Sont-ils tous semblables ? Quels sont leurs noms ? Une vie dense mais lente se déploie sous les yeux des jeunes visiteurs qui découvrent dans cette exposition la totalité des planches de l’album intitulé «D’une petite graine verte» écrit et illustré par _Mathias Friman_ aux éditions Les fourmis rouges. Ce sont 15 magnifiques illustrations originales, dessinées au crayon de papier, de grandes dimensions, qui sont présentées et nous racontent l’histoire de vie de cet arbre. De la graine à l’arbre accompli en passant par la plantule et l’arbrisseau, les dessins de l’illustrateur donnent aux enfants d’accompagner toutes ces étapes pas à pas : un merveilleux plongeon dans l’océan de verdure de nos futaies. Cette présentation est aussi l’occasion pour les enfants et les amateurs de dessin de découvrir certaines étapes préparatoires du travail de l’artiste à travers des esquisses, des recherches papier ou couleur et même une illustration ex-libris. Une exposition où il est possible aux enfants de découvrir par le jeu, le nom, la silhouette et la forme des feuilles de plusieurs de nos arbres les plus reconnaissables et les plus caractéristiques de nos paysages sylvestres français. Une exposition pour voir et comprendre l’univers de la forêt, ce qui y pousse et y vit. Enfin, l’évènement proposé pourra être mis en scène avec ce qui fourmille de vie dans les forêts : différents oiseaux et insectes viennent habiter la frondaison de l’espace occupé, grâce à de multiples décors aériens. Un moyen pour faire entrer physiquement les enfants dans le récit de cette ode à la germination au plus secret des sous-bois, pour leur faire réaliser l’importance de ce milieu naturel pour notre vie humaine et les aider à en ressortir un peu plus grandi par la contemplation de la puissance de la vie végétale. _**Une exposition réalisée par**_ [_**L’Imagier Vagabond**_](https://imagiervagabond.fr/) _**proposée dans le cadre de la programmation culturelle de l’Atelier Média.**_

Tout public • Gratuit • Entrée libre.

Une exposition proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté.

L’Atelier Média Place de la Gare – 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T13:00:00;2021-09-09T15:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-10T10:00:00 2021-09-10T13:00:00;2021-09-10T15:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T13:00:00;2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-13T10:00:00 2021-09-13T13:00:00;2021-09-13T15:00:00 2021-09-13T18:00:00;2021-09-14T10:00:00 2021-09-14T13:00:00;2021-09-14T15:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T13:00:00;2021-09-15T15:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T13:00:00;2021-09-16T15:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T13:00:00;2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-20T10:00:00 2021-09-20T13:00:00;2021-09-20T15:00:00 2021-09-20T18:00:00;2021-09-21T10:00:00 2021-09-21T13:00:00;2021-09-21T15:00:00 2021-09-21T18:00:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T13:00:00;2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T13:00:00;2021-09-23T15:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T13:00:00;2021-09-24T15:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T13:00:00;2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T18:00:00