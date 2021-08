Carvin L'Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais MA VI(LL)E EN VERT | APPRENDRE À COMPOSTER | ATELIER L’Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

Pas-de-Calais

MA VI(LL)E EN VERT | APPRENDRE À COMPOSTER | ATELIER L’Atelier Média, 20 septembre 2021, Carvin. MA VI(LL)E EN VERT | APPRENDRE À COMPOSTER | ATELIER

L’Atelier Média, le lundi 20 septembre à 18:00

**ATELIER** _Lundi 20 septembre 2021 à l’Atelier Média de Carvin • A partir de 18h00 • Durée : 2h00 • Tout Public • Gratuit, réservation conseillée. Une animation proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, la quinzaine de l’environnement et de la citoyenneté !_ Le SYMEVAD (_Syndicat mixte d’élimination des déchets_) propose un rendez-vous pour vous expliquer comment récupérer les déchets ménagers et les déchets du jardin pour les composter. Facile à faire, avec tout les bons conseils de l’animateur ! Et repartez avec votre composteur. _**Un atelier proposé dans le cadre de la programmation culturelle de l’Atelier Média en partenariat avec le**_ [_**Symevad**_](https://www.symevad.org)_**.**_

Tout Public • Gratuit, réservation conseillée.

Une animation proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté. L’Atelier Média Place de la Gare – 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T18:00:00 2021-09-20T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carvin, Pas-de-Calais Autres Lieu L'Atelier Média Adresse Place de la Gare - 62220 Carvin Ville Carvin lieuville L'Atelier Média Carvin