MA VIGNE EN MUSIQUE – QUATUOR ELLIPSOS ET FRÉDÉRIC LODÉON

2022-10-16 16:30:00 16:30:00 – 2022-10-16 Dans le cadre du festival “Ma vigne en musique”

Le quatuor Ellipsos vous entrainera dans sa générosité et sa flamboyance, tout en maitrise suivi de Frédéric Lodéon, violoncelliste de renom. Le Quatuor Ellipsos est un quatuor de saxophonistes formé par Paul-Fathi Lacombe, Julien Bréchet, Sylvain Jarry et Nicolas Herrouët…

Frédéric Lodéon commence le violoncelle dans sa jeunesse dans le Pas-de-Calais, en 1960. quelques années plus tard il reçoit le premier prix de violoncelle au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. +33 7 63 18 52 45 dernière mise à jour : 2022-04-28 par

