2022-06-19 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-19 Dans le cadre du festival “Ma vigne en musique”

à 16h : Angelina Natal vous proposera un concert parfaitement en harmonie avec le château.

Angelina Natal est pianiste et obtient son Diplômes d’Etudes Musicales en 2021 avec les félicitations du Jury au CRR de Tours dans la classe de M. Maier. La même année, elle intègre le CPES au CRR de Paris dans la classe d’Elena ROZANOVA.

à 17h30 : Magali Mosnier et Romain Descharmes

Magali Mosnier est flutiste et remporte le concours international Jean-Pierre Rampal à Paris en 2001…

Magali Mosnier est flutiste et remporte le concours international Jean-Pierre Rampal à Paris en 2001…

Romain Descharmes est pianiste et se voit décerner en 2006 le Premier Grand Prix lors du Concours International de Dublin…

