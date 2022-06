Ma vie sans moi – Idées noires nuit blanche, 14 juillet 2022, .

Ma vie sans moi – Idées noires nuit blanche



2022-07-14 11:00:00 – 2022-08-29 21:00:00

A l’occasion du festival Off des Rencontres de la photographie, il présentera deux séries photographique à La Place des photographes.



“Ma vie sans moi” et “Idées noires Nuit blanche”. Des photographies illustrant ce qu’il est pour bon nombre d’entre nous, un homme sans visage que l’on écoute sur les ondes.



A travers son univers, David vous invite à reconstituer un puzzle, ou plutôt à créer des pièces que vous seul posséderez.



Du 4 juillet au 28 août à La Place des photographes

1 bis rue Réattu – Arles

Galerie [101] du parcours Arles Exposition – Le Off



Vernissage le jeudi 7 juillet à partir de 19h en présence de l’auteur.

David Dauba, journaliste radio de profession, est pour beaucoup une voix. Un timbre sur lequel nous essayons de dessiner une silhouette, imaginer un visage.

A l’occasion du festival Off des Rencontres de la photographie, il présentera deux séries photographique à La Place des photographes.



“Ma vie sans moi” et “Idées noires Nuit blanche”. Des photographies illustrant ce qu’il est pour bon nombre d’entre nous, un homme sans visage que l’on écoute sur les ondes.



A travers son univers, David vous invite à reconstituer un puzzle, ou plutôt à créer des pièces que vous seul posséderez.



Du 4 juillet au 28 août à La Place des photographes

1 bis rue Réattu – Arles

Galerie [101] du parcours Arles Exposition – Le Off



Vernissage le jeudi 7 juillet à partir de 19h en présence de l’auteur.

dernière mise à jour : 2022-06-14 par