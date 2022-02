Ma vie sans bal Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Indre

Ma vie sans bal Azay-le-Ferron, 12 avril 2022, Azay-le-Ferron. Ma vie sans bal Azay-le-Ferron

2022-04-12 14:30:00 – 2022-04-12 15:30:00

Azay-le-Ferron Indre Les deux artistes nous livrent en mouvements et en mots leur vision à la fois réaliste, provocante et émouvante de ces mondes que l’on réunit sous le terme de « handicap ». Conférence dansée abordant le handicap dans toutes ses dimensions, suivies d’un échange avec les artistes. bibliotheque-azayleferron@orange.fr +33 2 54 39 40 97 Les deux artistes nous livrent en mouvements et en mots leur vision à la fois réaliste, provocante et émouvante de ces mondes que l’on réunit sous le terme de « handicap ». sarabande.fr

Azay-le-Ferron

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron, Indre Autres Lieu Azay-le-Ferron Adresse Ville Azay-le-Ferron lieuville Azay-le-Ferron Departement Indre

Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azay-le-ferron/

Ma vie sans bal Azay-le-Ferron 2022-04-12 was last modified: by Ma vie sans bal Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron 12 avril 2022 Azay-le-Ferron Indre

Azay-le-Ferron Indre