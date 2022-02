MA VIE – MA SANTÉ : ADOS ADDICTS Cap Sciences, 1 mars 2022, Bordeaux.

MA VIE – MA SANTÉ : ADOS ADDICTS

Cap Sciences, le mardi 1 mars à 18:30

ADOS ADDICTS ! ————– **Cap Sciences et le CHU de Bordeaux lancent un nouveau cycle de rencontres MA VIE- MA SANTÉ, pour aborder des sujets sciences et société, autour de thématiques « santé » qui touchent tous les âges de la vie.** Quatre rencontres sont prévues durant l’année, pour aborder quatre moments clé de notre vie : petite enfance, adolescence, vie adulte et vie senior. Ces soirées sont organisées en présence de professionnels du CHU, intervenants et spécialistes du monde médical et de la recherche. ### Rencontre #1 : ADOS ADDICTS ! La plupart des addictions à des substances débutent à l’adolescence et cette période de pandémie a relancé de manière très forte les dérives addictives chez les jeunes générations. Une consommation parfois inquiétante qu’il ne faut pas minimiser et surveiller car certaines substances peuvent nuire à leur santé et à leur développement. En effet, l’expérimentation des drogues intervient la plupart du temps au moment où le cerveau, à cause de son immaturité, est le plus vulnérable à leurs effets toxiques. _Qu’est-ce qu’une addiction ? Quel en est le mécanisme ? Quels sont les signes d’alerte, les conseils ? Comment accompagner son ado lorsque qu’il est sous l’emprise d’une addiction ? Comment lui en parler ? Quelle sont les nouvelles drogues consommées aujourd’hui ?_ **Autant de questions auxquels les invité.e.s viendront répondre :** * **Pr Melina Fatseas**, Chef du pôle addictologie CHU de Bordeaux – Charles Perrens, chercheur à l’INCIA Bordeaux Neurocampus – Université de Bordeaux * **Alexandre Peyré**, Psychologue au Centre d’Addictovigilance (CEIP-A), CHU de Bordeaux service de pharmacologie médicale, pôle de santé publique et dans la Filière AdDoc, urgences pédiatriques au CHU de Bordeaux. Cette conférence sera animée par Bruno Rougier, journaliste santé. **_>>> Ces rencontres seront retransmises en direct sur le compte TIK TOK de CURIEUX, et à retrouver également sur les chaînes de réseaux sociaux de Cap Sciences et du CHU de Bordeaux._**

Gratuit – Entrée libre sur inscription

#1 ADOS ADDICTS, pour tout savoir sur l’#addiction !

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T18:30:00 2022-03-01T20:00:00