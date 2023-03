Ma vie en mieux savoir lâcher prise MJC héritan Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

Ma vie en mieux savoir lâcher prise MJC héritan, 25 mars 2023, Mâcon

2023-03-25

MJC héritan 24 rue de l'Héritan

Mâcon

Saône-et-Loire EUR 24 33 Apprenez à vous détendre, accueillir ce qui est, et vous recentrer sur l’essentiel ! Un temps pour soi, dans le partage et la bienveillance : pendant cet atelier, nous définirons ce qu’est le lâcher prise et ses limites. Nous analyserons son utilité et ses bienfaits, ainsi que les résistances qui nous empêchent parfois de le mettre en œuvre. Nous nous entraînerons, avec des outils concrets, à lâcher prise physiquement, émotionnellement et mentalement, afin de trouver l’apaisement à l’intérieur de soi. Pour finir, nous nous ressourcerons grâce à une relaxation.

« L’ART DE VIVRE EST UN SUBTIL MÉLANGE ENTRE LÂCHER PRISE ET TENIR BON » HENRI LEWIS Isabelle AVRIL, Formatrice Coach certifiée en Développement Personnel. MJC héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon

