MA VIE EN APARTE STUDIO HEBERTOT, 7 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 07 mars 2022 au mercredi 27 avril 2022 :

Avec Bérengère Dautun (ex-Sociétaire de la Comédie Française) et Clara Symchowicz A quoi sert de jouer au théâtre un rôle qui pourrait être soi-même” Avec Bérengère Dautun (ex-Sociétaire de la Comédie Française) et Clara Symchowicz Mise en scène : Gil Galliot Edwige, professeure de théâtre dirige une jeune actrice dans Phèdre. On s’aperçoit rapidement que Phèdre a eu une implication dans la vie privée d’Edwige. Un secret dont elle sera obligée de se délivrer. Dans un jeu de miroir permanent — hanté par un souvenir douloureux — les deux actrices naviguent entre le Réel et son Double… Présentation détaillée

