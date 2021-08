Bordeaux Bordeaux Patrimoine Mondial - centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Bordeaux, Gironde Ma vie de négociant – Animation famille (à partir de 6 ans) Bordeaux Patrimoine Mondial – centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du mercredi 27 octobre au mercredi 3 novembre à Bordeaux Patrimoine Mondial – centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine

Ma vie de négociant ——————- ### (En famille, à partir de 6 ans) Venez construire en famille votre histoire ! Au fur et à mesure de la visite de Bordeaux Patrimoine Mondial, faites vivre votre négociant bordelais : choisissez-lui son habitat, son navire, ses marchandises… et découvrez ainsi la période faste de Bordeaux.

5€, (Gratuit accompagnateurs et Carte Jeune)

Bordeaux Patrimoine Mondial – centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine
2-8 place de la Bourse
Bordeaux

2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T15:30:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T15:30:00

