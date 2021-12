Ma vie de courgette, un film d’animation de Claude Barras, 2015. Durée : 1h06 Maison des pratiques artistiques amateurs, 17 décembre 2021, Paris.

Ma vie de courgette, un film d’animation de Claude Barras, 2015. Durée : 1h06

Maison des pratiques artistiques amateurs, le vendredi 17 décembre à 19:00

**Synopsis** Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564644&cfilm=236415.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564644&cfilm=236415.html)

Séance gratuite

Art Mélé

Maison des pratiques artistiques amateurs 100 rue Didot 75014 PARIS Paris Quartier de Plaisance



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T19:00:00 2021-12-17T20:30:00