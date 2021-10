Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Ma vie de courgette / Sophie Hunger Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ma vie de courgette / Sophie Hunger Philharmonie de Paris, 24 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 10h à 11h06

Le jeudi 24 mars 2022

de 14h30 à 15h36

payant

Figure saillante de la scène suisse contemporaine, évoluant entre pop-rock, folk et jazz, l’auteure-compositrice-interprète Sophie Hunger orchestre un ciné-concert sur Ma vie de courgette, superbe film d’animation dont elle a signé la musique originale. Suite à la mort accidentelle de sa mère, un petit garçon surnommé Courgette se retrouve placé dans un orphelinat, où il fait l’apprentissage de la vie… Long métrage réalisé par le cinéaste suisse Claude Barras en utilisant la technique du stop motion (image par image), Ma vie de Courgette (2016) compte parmi les récents fleurons du cinéma d’animation. Conjuguant subtilement humour et émotion, ce conte moderne à résonance sociale aborde des sujets graves (le deuil, la résilience, la solitude…) avec une extrême délicatesse, à rebours de tout pathos. Petits et grands sont invités à le (re)découvrir par le biais d’un ciné-concert, présenté ici en première française. Il est interprété en live par la chanteuse et musicienne Sophie Hunger, qui a composé la bande originale du film. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23034 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2022-03-24T10:00:00+01:00_2022-03-24T11:06:00+01:00;2022-03-24T14:30:00+01:00_2022-03-24T15:36:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris