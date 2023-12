Ma vie d’arbre Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ma vie d’arbre Maison Paris Nature Paris, 3 janvier 2024, Paris. Le mercredi 03 janvier 2024

de 09h30 à 11h30

.Tout public. gratuit

[Sortie] Présentation pendant laquelle nous parlerons des arbres de la région, avant de sortir les rencontrer au Parc Floral de Paris ! Nous pourrons entre autres côtoyer les chênes habités, les tilleuls collants, les sycomores enthousiastes et les hêtres tristes. Ils nous raconteront leurs talents secrets d’artistes-chimistes, entre l’esthétique des bourgeons endormis et la préparation de la reproduction. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris. Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/3026?deco=brand

Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr

