EMA Vitry sur Seine, le mardi 31 mai 2022 à 20:00

Mi vida con la ola est une histoire d’amour impossible entre une vague et un homme, le narrateur. Le personnage principal est aussi le narrateur : nous devons en déduire les traits de caractère à travers ses actions et ses réactions tout au long de l’histoire. Le chanteur, baryton, incarne cet homme dont nous ignorons le nom. La vague est le deuxième protagoniste de cette histoire. Dès les premières phrases, l’auteur nous donne de nombreuses caractéristiques et descriptions de la vague. Le personnage de la vague est représenté musicalement par des sons électroacoustiques et visuellement par des images vidéo projetées sur différents supports (écrans, toiles…). Ma vie avec la vague (Mi vida con la ola) est un monodrame commandé par l’Ensemble ALMAVIVA au compositeur mexicain Antonio Juan Marcos sur le texte de l’écrivain et Prix Nobel mexicain Octavio Paz. EMA Vitry sur Seine 71, rue Camille-Groult Vitry-sur-Seine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T20:00:00 2022-05-31T21:00:00

