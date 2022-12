Ma vache et moi • Ciné-concert Cinéma Le Louxor Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ma vache et moi • Ciné-concert Cinéma Le Louxor, 15 janvier 2023, Paris. Le dimanche 15 janvier 2023

de 11h00 à 12h25

. payant Normal : 7,80€ -26 ans : 6,50€ Atelier musical : 5,50€ Supplément de 1€ sur les cartes Louxor, UGC Illimité, CInéPass, ainsi que sur les contremarques CinéChèques et CCU Ciné-concert accompagné par Ignacio Plaza Ponce. Petit-déjeuner offert avant la séance. Ciné-concert

Ma vache et moi (Go West)

De Buster Keaton

USA I 1H23 I 1925 I Dès 6 /7 ans

Avec Buster Keaton, Brown Eyes, Joe Keaton Friendless (Buster Keaton), un jeune vagabond, part vers l’Ouest dans l’espoir d’une vie meilleure. Malgré son incompétence, il réussit à se faire embaucher comme commis dans un ranch. Une vache, tout aussi solitaire que Friendless, se prend d’affection pour lui. Mais l’animal, comme le reste du troupeau, est destiné à l’abattoir… « Dans ce film qu’il réalise seul (à la différence de la plupart de ses autres longs métrages), Buster Keaton s’attaque à la mythologie de l’Ouest américain. Il est le petit homme seul, jusque dans son nom, Friendless, face à l’immensité du Far West… » Festival Lumière Lyon Cinéma Le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris Contact : https://www.cinemalouxor.fr/film/523772/ 01.44.63.96.96 reservation@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/reserver/F523772

Lieu Cinéma Le Louxor Adresse 170, boulevard Magenta Ville Paris

Cinéma Le Louxor Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ma vache et moi • Ciné-concert Cinéma Le Louxor 2023-01-15

Paris Paris