Le concours « Ma thèse en histoire de l’art et en archéologie en 180 secondes » permet à des doctorants venus de toute la France de présenter et partager leur recherche de façon dynamique. Ce concours ouvre un espace privilégié pour présenter leurs travaux au grand public et être connus et évalués par un jury de professionnels et l’auditoire présent.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

