Ma thèse en 180 secondes Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ma thèse en 180 secondes Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 8 mars 2022, Nantes. 2022-03-08

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Ma thèse en 180 secondes est un concours international de vulgarisation scientifique. Sur scène et en direct, chaque participant·e a trois minutes pour exposer son projet de recherche de manière claire et concise avec l’objectif de convaincre le public. À vous de les départager ! Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/ma-these-en-180-secondes-3

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Ma thèse en 180 secondes Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-03-08 was last modified: by Ma thèse en 180 secondes Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 8 mars 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique