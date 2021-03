Varsovie Institut français de Pologne Varsovie Ma thèse en 180 secondes Pologne – Annonce des lauréat·e·s Institut français de Pologne Varsovie Catégorie d’évènement: Varsovie

Pour la troisième année consécutive, le Centre de civilisation française et d’études francophones, l’Institut français de Pologne, Plejada, Wallonie-Bruxelles International et leurs partenaires organisent l’édition Europe Centrale du concours Ma thèse en 180 secondes qui rassemblent 5 pays : la Hongrie, l’Autriche, la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne. Le concours Ma thèse en 180 secondes Pologne compte 13 candidat·e·s cette année. En trois minutes maximum, ils présentent leur thèse en français pour tenter de convaincre le jury et le public. Découvrez les prestations des candidat·e·s ! [ici](https://www.youtube.com/playlist?list=PL7VVxQg2JpGdC75adN6kFURJjHD6AXJwe) Les lauréat·e·s de la sélection polonaise seront annoncés **le 19 mars** sur la **chaîne YouTube du Centre de civilisation française et d’études francophones**. Les meilleur·e·s candidat·e·s de Pologne décrocheront leur place pour le concours Ma thèse en 180 secondes Europe Centrale qui aura lieu à Cracovie cette année. Le lauréat du concours Europe Centrale se qualifiera pour la finale internationale, à Paris. Plus d’informations [ici](https://okf.uw.edu.pl/fr/2224-2/) Le concours Ma thèse en 180 secondes Pologne compte 13 candidat·e·s cette année. En trois minutes maximum, ils présentent leur thèse en français pour tenter de convaincre le jury et le public ! Institut français de Pologne Ul. Widok 12 – 00-023 Varsovie Varsovie Varsovie

