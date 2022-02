Ma thèse en 180 secondes – 3 minutes pour convaincre Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 8 mars 2022, Nantes.

2022-03-08

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : oui Inscription obligatoire pour venir à Stereolux (Evénement soumis au passe vaccinal)Inscription non requise pour suivre l’événement en ligne

3 minutes pour faire un exposé clair, concis et surtout convaincant autour d’un sujet de recherche, c’est le défi proposé par « Ma thèse en 180 secondes ». Lors de la finale nantaise 2022, 14 candidat.es se prêtent à un exercice de vulgarisation scientifique pas comme les autres ! Le rendez-vous est donné : mardi 8 mars 2022 à 20h, c’est à Stereolux et en ligne, sur la chaîne Youtube de Nantes Université, qu’il sera possible de découvrir 14 courageux.ses doctorant.es dans un exercice peu commun : la présentation de leur thèse en 180 secondes montre en main. À la façon d’un one man/woman show, les doctorants ou docteurs se succèdent sur scène pour présenter leur sujet de thèse, toutes disciplines confondues, de façon accessible, ludique, parfois humoristique. A l’issue de toutes les présentations, les spectateurs, en salle et en ligne, pourront voter pour le ou la candidat.e qui aura le plus convaincu, lui permettant ainsi, peut-être, d’accéder à l’étape suivante du concours : la finale interrégionale. Celle-ci se tiendra le 16 mars 2022 à Vannes. En complément, un jury composé de professionnels des médias, de la médiation scientifique, du monde économique et de l’enseignement supérieur permettra à trois autres candidats de poursuivre l’aventure également.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org