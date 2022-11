Ma Tétine Ensorcelée

Ma Tétine Ensorcelée, 21 décembre 2022, . Ma Tétine Ensorcelée



2022-12-21 – 2022-12-21 EUR 8 10 C’est fou ce que l’on peut trouver dans un grenier….



Des morceaux de tissus, un doudou tout doux, un carton à chapeaux très vieux avec des trucs machins dedans…



Avec plus de 35 ans d’expérience et en toutes circonstances, Arthur Tivoli a séduit et amusé des milliers de personnes à travers le monde avec sa magie qui est à la fois percutante, drôle et émouvante.



De et avec Arthur Tivoli

De 5 à 11 ans [durée 50 min] « Ma Tétine Ensorcelée », spectacle de magie de et avec Arthur Tivoli à l’Archange Théâtre. dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville