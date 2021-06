Malicorne-sur-Sarthe Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Ma Terre / Matières Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégorie d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Ma Terre / Matières Musée de la faïence et de la céramique, 12 juin 2021-12 juin 2021, Malicorne-sur-Sarthe.

du samedi 12 juin au dimanche 28 novembre à Musée de la faïence et de la céramique

Matériau incontournable dans la vie quotidienne, l’argile est délaissée au profit de matières comme le plastique. Ces objets sont aujourd’hui remis en question. Modes de vie, nouvelles habitudes de consommation, empreinte écologique… nombreux sont les facteurs expliquant ces évolutions. L’exposition présente l’évolution d’objets de notre quotidien du néolithique à aujourd’hui et vous invite à imaginer ceux de demain. Du 12 juin au 29 septembre Exposition des créations originales en matériaux recyclés de l’artiste Alain Bouvet.

Musée de la faïence et de la céramique Rue victor Hugo 72270 Malicorne-sur-sarthe Malicorne-sur-Sarthe

