Matériau incontournable dans la vie quotidienne, l'argile est délaissée au profit de matières comme le plastique. Ces objets sont aujourd'hui remis en question. Modes de vie, nouvelles habitudes de consommation, empreinte écologique… nombreux sont les facteurs expliquant ces évolutions. L'exposition présente l'évolution d'objets de notre quotidien du néolithique à aujourd'hui et vous invite à imaginer ceux de demain.

MA TERRE / MATIERES – l'évolution des objets utilitaires

Musée de la Faïence et de la Céramique
Rue Victor Hugo
Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe

accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr
+33 2 43 48 07 17
http://www.espacefaience.fr/

