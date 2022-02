Ma Tâche – Cie O Quel Dommage Saint-Brieuc, 16 février 2022, Saint-Brieuc.

Ma Tâche – Cie O Quel Dommage Mairie d’Hillion 2 rue de la Tour du Fa Saint-Brieuc

2022-02-16 15:15:00 – 2022-02-16 16:30:00 Mairie d’Hillion 2 rue de la Tour du Fa

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Dans cet univers froid où tout est parfaitement maîtrisé, Rita est seule, le jour de son anniversaire. Mais, des événements bizarres se produisent dans son appartement. Soudain, elle perd le contrôle. Son imagination s’emballe et une autre personne s’invite à la fête. Mais qui est-elle ? Que vient-elle faire ici ?

“Ma Tache” est un voyage visuel sans parole où l’ombre est mise en lumière à travers le jeu et le pouvoir

de l’imaginaire. Notre héroïne en fait son terrain de jeu.

Prix du Jury au International Children’s Festival of Bucarest, FITC Prix au Meilleur Travail Créatif au International Children’s Festival of Kotor, Montenegro.

A partir de 4 ans

accueil@hillion.bzh +33 2 96 32 21 04 https://mairie-hillion.fr/fr/

Mairie d’Hillion 2 rue de la Tour du Fa Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-01-22 par