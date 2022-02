Ma suspension pour plantes en macramé Maison de l’environnement, 5 juin 2022, Angers.

Ma suspension pour plantes en macramé

le dimanche 5 juin à Maison de l’environnement

Le macramé revient à la mode ! Initiez-vous à cette technique de nouage et réalisez une suspension légère qui mettra en valeur vos pots et plantes de jardin et d’intérieur. Amenez votre propre pot pour réaliser une création sur mesure. Moment de détente garantit.

Places limitées. Inscription sur place.

Maison de l’environnement avenue du lac de Maine, 49000 ANGERS Angers Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:00:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:30:00;2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T18:00:00