Ma soirée avec un membre du service de Démocratie Locale La maison de la Conversation Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ma soirée avec un membre du service de Démocratie Locale La maison de la Conversation, 1 juin 2022, Paris. Le mercredi 01 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

MA SOIRÉE AVEC… Envie de rencontrer une personne que vous n’auriez pas rencontrée d’ordinaire ? Envie de poser des questions, de partager vos opinions avec cette personne pour faire bouger les choses ? Cette soirée avec… est faite pour vous ! –> LE PRINCIPE 4 soirées, 30 participants, 1 invité, 1 équipe de la Maison de la Conversation : les conditions sont réunies pour que chacun s’exprime dans une ambiance conviviale et respectueuse. L’invité mystère est toujours un acteur de la démocratie qui vous permettra de mieux en comprendre les coulisses et d’ouvrir de nouvelles conversations sur des thématiques qui sont importantes pour vous. Participez à ces soirées qui changent du quotidien, avec ces personn(alit)es qui n’ont qu’une envie : vous rencontrer et entendre votre voix ! Oui! – Mais avec qui?! Justine Simon est coordinatrice des conseils de quartier du 18e arrondissement. Les conseils de quartier, c’est des espaces de participation et de démocratie locale qui vous appartiennent. Ils existent pour permettre aux habitants ou aux personnes travaillant dans un quartier d’échanger ensemble sur la vie locale et de proposer des projets concrets sur leur quartier. Le 1er juin, vous pourrez donc interroger ce format de démocratie participative à l’échelle locale avec une de ses représentantes. La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris Contact : https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://my.weezevent.com/ma-soiree-avec-un-membre-du-service-de-democratie-locale?fbclid=IwAR0sVrrhFTakCY9wvspvOAyYDp0Pt1xk1FKtICqWVqDxRcj2GXAJY4EPs_0

