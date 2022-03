Ma soirée avec le maire du 18e arrondissement (Éric Lejoindre) La maison de la Conversation Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ma soirée avec le maire du 18e arrondissement (Éric Lejoindre) La maison de la Conversation, 6 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 06 avril 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

MA SOIRÉE AVEC… Comprendre les dynamiques citoyennes Envie de rencontrer une personne que vous n’auriez pas rencontrée d’ordinaire ? Envie de poser des questions, de partager vos opinions avec cette personne pour faire bouger les choses ? Cette soirée avec… est faite pour vous ! LE PRINCIPE 5 soirées, 30 participants, 1 invité, 1 équipe de la Maison de la Conversation : les conditions sont réunies pour que chacun s’exprime dans une ambiance conviviale et respectueuse. L’invité mystère est toujours un acteur de la démocratie qui vous permettra de mieux en comprendre les coulisses et d’ouvrir de nouvelles conversations sur des thématiques qui sont importantes pour vous. Participez à ces soirées qui changent du quotidien, avec ces personn(alit)es qui n’ont qu’une envie : vous rencontrer et entendre votre voix ! Oui! – Mais avec qui?! –> Eric Lejoindre est maire du 18ème arrondissement de Paris depuis 2014, après avoir notamment été collaborateur parlementaire et directeur de campagne pour Daniel Vaillant. Il est à ce jour le plus jeune maire de l’histoire des arrondissements de Paris. A VOS AGENDAS! Ma soirée avec… un maire d’arrondissement > 6 avril Ma soirée avec… un membre du service de Démocratie Locale > 1 juin Ma soirée avec… un membre du Convention citoyenne pour le climat > 21 septembre Ma soirée avec… un membre du Conseil parisien de la jeunesse > 5 octobre Ma soirée avec un membre de l’Assemblée Citoyenne parisienne > 6 décembre Entrée libre – Pour s’inscrire c’est par ici : https://my.weezevent.com/ma-soiree-avec-un-maire… La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud Paris 75018 Contact : https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://twitter.com/IciConversation Atelier;Conférence

Date complète :

2022-04-06T19:00:00+01:00_2022-04-06T21:00:00+01:00

MDC

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La maison de la Conversation Adresse 10-12 rue Maurice Grimaud Ville Paris lieuville La maison de la Conversation Paris Departement Paris

La maison de la Conversation Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ma soirée avec le maire du 18e arrondissement (Éric Lejoindre) La maison de la Conversation 2022-04-06 was last modified: by Ma soirée avec le maire du 18e arrondissement (Éric Lejoindre) La maison de la Conversation La maison de la Conversation 6 avril 2022 La maison de la Conversation Paris Paris

Paris Paris