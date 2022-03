Ma soirée avec Judith Rochfeld à la maison de la Conversation La maison de la Conversation Paris Catégories d’évènement: île de France

Envie de rencontrer une personne que vous n’auriez pas rencontrée d’ordinaire ? Envie de poser des questions, de partager vos opinions avec cette personne pour vous transformer et transformer le monde ? Cette soirée avec… est faite pour vous ! Le 20 avril de 19h à 21h, participants, invité et équipe de la maison de la conversation s’entremêlent : tout est réuni pour que chacun s’exprime dans une ambiance conviviale et respectueuse.Participez à ces soirées qui changent du quotidien, avec ces personn(alit)es qui n’ont qu’une envie : vous rencontrer et entendre votre voix ! Oui! – Mais avec qui?! L’INVITÉE Judith Rochfeld, professeure de droit privé à l’école de droit de la Sorbonne, a co-dirigé la rédaction du Dictionnaire des biens communs qui participe à répondre à cette question : Que sont les « communs », les « biens communs », les « patrimoines communs », les « choses communes » ? Cette thématique des communs pousse à interroger notre rapport à la propriété et à l’expression démocratique, ainsi qu’à penser le changement social sur la base d’un réinvestissement du collectif, des communautés, de l’usage et du partage. Entrée libre – Pour s’inscrire c’est par ici : https://my.weezevent.com/ma-soiree-avec-judith-rochfeld La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud Paris 75018 Contact : https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://twitter.com/IciConversation Atelier;Conférence

