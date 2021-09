MA SŒUR Le Non-Lieu, 2 octobre 2021, Marseille.

MA SŒUR

Le Non-Lieu, le samedi 2 octobre à 20:30

Ma Sœur Chanson et Poésie Gabrielle Gonin : Contrebasse, voix. Elle s’est mêlée à mes cheveux. Longtemps avant de naître elle était déjà là, à m’attendre, à me regarder vivre, à me prêter son aile où je m’appuie tout doucement… Elle me pousse, elle me tire, et me chuchote à l’oreille les mots que je vais vous dire : “Laisse toi faire, la route est longue, ici hier, demain le monde. L’eau de la mer est si profonde ouvre ton cœur à la terre gironde. » « Ma Sœur » est un solo porté par une contrebasse et une voix. Tantôt joué à l’archet, tantôt aux doigts, la contrebasse embrasse avec force et délicatesse une voix puissante et simple. La musicienne nous emmène dans un tourbillon rythmique aux sons graves. Un groove souple aux textures inattendues. Parfois, accompagnée de quelques objets sonores, Ma Sœur s’allège jusqu’à la nudité. Elle aime la musique des mots. Son chant fait naitre en nous des images. Celles d’histoires intimes et collectives, de personnages intemporels. Ses mots ouvrent de grands espaces, nous rappellent à nos paysages intérieurs. Un trio de l’instrument, de la voix, et du texte, qui se construit comme une danse, dans l’instant et la simplicité. PAF: 9€ + adh.(3€) Rés. : 06 82 58 22 49

9€ + adhésion (3€)

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille



