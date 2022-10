Ma Soeur d’Odessa, une lettre d’Amour – Lecture musicale publique Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Ma Soeur d’Odessa, une lettre d’Amour – Lecture musicale publique Bazouges-la-Pérouse, 20 octobre 2022, Bazouges-la-Pérouse. Ma Soeur d’Odessa, une lettre d’Amour – Lecture musicale publique

6 Place du Monument Bar Le Ruppione Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne SIT BretonSIT BretonBar Le Ruppione 6 Place du Monument

2022-10-20 19:30:00 – 2022-10-20

Bar Le Ruppione 6 Place du Monument

Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bretagne « Ma sœur d’Odessa, j’aimerais t’inventer une prière, où il ne pleut pas, un paradis qui n’explose pas, une chimère parfaite, qui ne trahit pas. Me souvenir de rêver pour toi, une ode à Odessa… » Une lecture musicale pour la paix par un trio d’artistes bazougeais : Emilie di Nunzio James (Auteur), Isabelle et Cyrille Fouquer (Harpe et Alto basse). Participation libre. Emilie di Nunzio James est auteur et photographe, Lauréate Villa Médicis ; ses œuvres ont été exposées en Italie, en Chine, aux Pays-Bas et en France. Elle est à l’origine de cette création atypique à partir d’un livret qu’elle a écrit quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine.

C’est à Bazouges qu’elle a rencontré le duo Akordam, composé de Cyrille et Isabelle Fouquer, qui a relevé le défi de mettre en musique vivante ces mots d’amour pour porter un message de paix et faire reculer, même un peu, l’indifférence. +33 6 86 99 57 78 Bar Le Ruppione 6 Place du Monument Bazouges-la-Pérouse

dernière mise à jour : 2022-10-07 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne SIT Breton

Détails Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne SIT BretonSIT BretonBar Le Ruppione 6 Place du Monument Ville Bazouges-la-Pérouse lieuville Bar Le Ruppione 6 Place du Monument Bazouges-la-Pérouse Departement Ille-et-Vilaine

Ma Soeur d’Odessa, une lettre d’Amour – Lecture musicale publique Bazouges-la-Pérouse 2022-10-20 was last modified: by Ma Soeur d’Odessa, une lettre d’Amour – Lecture musicale publique Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse 20 octobre 2022 6 Place du Monument Bar Le Ruppione Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Bazouges la Pérouse ille-et-vilaine

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine