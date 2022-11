Ma sécurité sur internet

2023-02-07 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-07 16:00:00 16:00:00 Les trucs et astuces à connaître. Mails, mots de passe, liens suspects, sites dangereux… Avec Soumaya Nfaoui, conseillère numérique de la Scène nationale 61, venez faire le point sur la sécurité sur internet. Sur inscription, nombre de places limité. Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l'Huisne à Rémalard en Perche.

