MA Scène Nationale – THOMAS LEBRUN / CCN TOURS Montbéliard, 8 février 2022, Montbéliard.

MA Scène Nationale – THOMAS LEBRUN / CCN TOURS Théâtre Rue de l’École Française Montbéliard

2022-02-08 – 2022-02-08 Théâtre Rue de l’École Française

Montbéliard Doubs Montbéliard

EUR 22 MILLE ET UNE DANSES (pour 2021)

Le chorégraphe Thomas Lebrun nous propose Mille et une danses pour célébrer les 20 ans de sa compagnie. Cette création coïncide avec une longue période de manque d’espaces, de rencontres charnelles, de connexions réelles et de proximité… Autant de composantes de nos vies qui font aussi « l’être » même des danseurs. Une telle invitation nous rappelle l’importance de pouvoir dialoguer physiquement, de transmettre par nos corps tout ce qu’ils réservent, bouillonnent et transpirent.

> Durée 1h30

+33 3 81 91 37 11 https://mascenenationale.eu/evenement/thomas-lebrun

Théâtre Rue de l’École Française Montbéliard

