Tout est chamboulé MA scène Nationale Montbéliard, 5 octobre 2023, Montbéliard.

26 cubes pour s’amuser, pour construire et déconstruire. Des cubes à déplacer, à porter. Des cubes pour se cacher, pour créer des images, des espaces et des chemins.

Une fille et un garçon. Deux joueurs qui s’amusent, inventent et explorent ! Se découvrent.

Une traversée en duo. Un jeu de construction où les rôles parfois s’inversent. Un abécédaire animalier pour partager le plaisir du jeu.

MA scène Nationale Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T10:00:00+02:00 – 2023-10-05T10:30:00+02:00

2023-10-06T15:30:00+02:00 – 2023-10-06T16:00:00+02:00

jeune public illustrateur jeunesse