MA Scène National – Yngvild Aspeli Cie Plexus Polaire Montbéliard, 11 octobre 2022, Montbéliard.

MA Scène National – Yngvild Aspeli Cie Plexus Polaire

MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard Doubs Rue de l’École Française MA scène nationale

2022-10-11 20:00:00 – 2022-10-11

Rue de l’École Française MA scène nationale

Montbéliard

Doubs

Formée à l’École nationale supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, la jeune metteuse en scène crée des pantins réalistes à taille humaine pour des pièces de théâtre visuel à l’esthétique singulière. Son adaptation de Moby Dick, roman fleuve d’Herman Melville, plonge sept acteurs-manipulateurs et une cinquantaine de marionnettes de toutes tailles dans les tréfonds de l’océan et de l’âme humaine. Entre projections-vidéos brouillant les pistes du vrai et de l’illusion, et musique noise interprétée en direct par un orchestre englouti, elle donne corps au cétacé nourrissant la folie dévorante du Capitaine Achab et de son équipage. La directrice artistique de Plexus Polaire chemine dans l’inquiétante étrangeté et l’absurdité de cette traque sans retour contée par son seul survivant, Ismaël.

Formée à l’École nationale supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, la jeune metteuse en scène crée des pantins réalistes à taille humaine pour des pièces de théâtre visuel à l’esthétique singulière. Son adaptation de Moby Dick, roman fleuve d’Herman Melville, plonge sept acteurs-manipulateurs et une cinquantaine de marionnettes de toutes tailles dans les tréfonds de l’océan et de l’âme humaine. Entre projections-vidéos brouillant les pistes du vrai et de l’illusion, et musique noise interprétée en direct par un orchestre englouti, elle donne corps au cétacé nourrissant la folie dévorante du Capitaine Achab et de son équipage. La directrice artistique de Plexus Polaire chemine dans l’inquiétante étrangeté et l’absurdité de cette traque sans retour contée par son seul survivant, Ismaël.

Rue de l’École Française MA scène nationale Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-06-28 par