MA Scène National – The Rat Pack & Jos Houben Play/Replay, 26 janvier 2023, .

MA Scène National – The Rat Pack & Jos Houben Play/Replay



2023-01-26 20:00:00 – 2023-01-26

Dans la continuité de Speakeasy qui explorait le cinéma de genre et la période de la prohibition, les circassiens de The Rat Pack s’emparent dans leur nouvelle production des codes des films d’action : courses-poursuites, missions impossibles, suspensions vertigineuses et autre cascades au dessus du vide pour s’échapper. Soutenus par l’ambiance musicale électro de BOLD / Supa Jay et dans un décor en forme d’écran de 16:9, six acteur-rices rivalisent d’audace, de talent et d’invention sur le tournage du cambriolage du siècle.

Le comédien Jos Houben, spécialiste du clown, apporte une touche d’humour british à ce mélange sans pareil de main-à-main, de roue Cyr et d’acro-danse.

Autant d’agrès et de discipline détournés, mis au service d’un scénario plein de prouesses et de promesses.

