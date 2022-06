MA Scène National – Silvia Pérez Cruz, 7 octobre 2022, .

MA Scène National – Silvia Pérez Cruz



2022-10-07 20:00:00 – 2022-10-07

EUR 21 Sa voix bouleversante et sa présence scénique, à la fois ensorcelante et imprévisible, confèrent à sa musique un caractère inclassable.

Les très attendus concerts internationaux de l’artiste catalane sont tous des événements, comme celui que nous avions vécu au Théâtre de Montbéliard en 2017. Elle revient sur le plateau de MA scène nationale avec Farsa (género imposible), un nouvel album où toutes les chansons ont été écrites en dialogue avec d’autres disciplines artistiques comme le théâtre, la danse, la peinture, la poésie ou le cinéma. S’exprimant tour à tour en espagnol, catalan, gallicien ou même portugais, Silvia Pérez Cruz passe du folk au réminiscences latino-américaines, jazz, flamenco ou fado.

Celle pour qui « chanter est vital » délivre la dimension viscérale d’une musique poignante, plus que jamais, de puissance et de lyrisme. Un moment hors du temps au calme nocturne et à l’étrange beauté.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par