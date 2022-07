MA Scène National – Silvia Grib Audi Graces, 6 avril 2023, .

MA Scène National – Silvia Grib Audi Graces



2023-04-06 20:00:00 – 2023-04-06

Des Grâces, Traditionnellement il en existe trois : le charme, la beauté et la créativité.

Mais dans la pièce de Silvia Gribabaudi, elles sont quatre.

Trois danseurs et la chorégraphe.

Le double décalage en genre et en nombre, dit déjà beaucoup de cette pièce qui se moque gentiment des conventions esthétique et des normes physiques.

Sur le plateau, ce curieux quator se lance dans toutes sortes de gestuelles, s’aventure dans les arabesque impeccable et des pirouettes très académique, tente la danse contemporaine, les clowneries ou les acrobaties, sans oublier les postures de la statuaire antique ou classique puisque le modèle de ces Grâces n’est autre que la célèbre sculpture d’Antonio Canova.

L’ensemble est hilarant, mais pas seulement, la pièce est aussi une réflexion sur les stéréotype de la beauté, l’érotisation du regard féminin, et les attendus de la danse.

Le tout sans jamais s’appesantir bien sûr.

dernière mise à jour : 2022-06-30 par