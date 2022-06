MA Scène National – Salia Sanou CIE mouvements perpétuels d’un rêve, 16 décembre 2022, .

MA Scène National – Salia Sanou CIE mouvements perpétuels d’un rêve



2022-12-16 20:00:00 – 2022-12-16

Salia Sanou retrace à travers une « comédie dansée » ambitieuse.

Le chemin du peuple afro-américain, de la servitude des champs de coton à l’assassinat de George Floyd.

Huit danseurs, quatre chanteuses.

L’écrivain Gaël Faye, le slammeur Capitaine Alexandre, et une création musicale signée Lokua Kanza, portent cette grande fresque semée de souffrance et d’espérance.

La clé de voûte de ce Rêve est bien sûr le célèbre discours de Martin Luther King « I have a dream ».

Elle suit l’évolution de la place donnée aux populations issues de l’esclavage et aux représentations du corps noir.

Ce grand spectacle nous transporte en plusieurs tableaux d’un plateau jonché de fleurs de cton au Cotton Club, cabaret new-yorkais des années 20, puis dans l’atmosphère des comédies musicales d’après la seconde guerre mondiale avant de passer aux tubes des années 70 signés James Brown ou Mory Kanté.

Le rythme et les gestes rayonnants des interprètes, les chants éclatants n’oublient pas pour autant les luttes pour l’égalité ou les droits civiques.

Salia Sanou a su faire de cette épopée une chorégraphie de revendication et de réconciliation qui traverse les époques et les continents pour fêter la liberté.

