MA Scène National – Rodrigo Cuevas Tropico de covadonga, 1 février 2023, .

MA Scène National – Rodrigo Cuevas Tropico de covadonga



2023-02-01 20:00:00 – 2023-02-01

Surnommé « le Freddie Mercury des Asturies » par El Pais, Rodrigo Cuevas de décrit comme un agitateur folklorique.

Sa musique s’inspire des rythmes et chants traditionnel du nord de l’Espagne, qu’il modernise à grand renfort d’électro.

Signe qui ne trompe pas, son nouvel album. Manual de Cortejo (Manuel pour faire la cour, en espagnole) a été produit par un autre iconclaste de la musique populaire ibérique : Raül Refree, récemment vu à MA Scène Nationale avec la chanteuse Lina.

Tout en respectant le répertoire asturien, basé sur d’ancienne danses comme le xiringüelu, Cuevas en tire des objets mutants, le plus futuristes que contemporains.

Il fusionne flûtes, cornemuses, accordéons, panderetas (sorte de petits tambourins) et basses électro pour nous embarquer dans une odyssée musicale et visuelle fascinante.

A la fois chanteur, danseur et performeur, ses concerts prennent des airs de cabaret queer, à travers le personnage qu’il s’est construit : à moitié drag queen, à moitié sorcier hidalgo, il est capable d’osciller entre un registre burlesque caliente et la sensualité la plus poignante, en passant par des plages contemplatives et des montées extatiques.

Difficile de ne pas être hypnotisé par ce nouveau phénomène de la folktronica espagnole.

Surnommé « le Freddie Mercury des Asturies » par El Pais, Rodrigo Cuevas de décrit comme un agitateur folklorique.

Sa musique s’inspire des rythmes et chants traditionnel du nord de l’Espagne, qu’il modernise à grand renfort d’électro.

Signe qui ne trompe pas, son nouvel album. Manual de Cortejo (Manuel pour faire la cour, en espagnole) a été produit par un autre iconclaste de la musique populaire ibérique : Raül Refree, récemment vu à MA Scène Nationale avec la chanteuse Lina.

Tout en respectant le répertoire asturien, basé sur d’ancienne danses comme le xiringüelu, Cuevas en tire des objets mutants, le plus futuristes que contemporains.

Il fusionne flûtes, cornemuses, accordéons, panderetas (sorte de petits tambourins) et basses électro pour nous embarquer dans une odyssée musicale et visuelle fascinante.

A la fois chanteur, danseur et performeur, ses concerts prennent des airs de cabaret queer, à travers le personnage qu’il s’est construit : à moitié drag queen, à moitié sorcier hidalgo, il est capable d’osciller entre un registre burlesque caliente et la sensualité la plus poignante, en passant par des plages contemplatives et des montées extatiques.

Difficile de ne pas être hypnotisé par ce nouveau phénomène de la folktronica espagnole.

dernière mise à jour : 2022-06-30 par