MA Scène National – Rocio Molina Vuelta a uno, 20 janvier 2023, .

Après avoir présenté Andrés Marin et Israel Galvan, deux monstres sacrés du flamenco contemporain, MA Scène Nationale invite Rocio Molina, considérée comme l’une des meilleures bailaoras d’aujourd’hui.

Elle domine par son audace toutes les évolutions de cette discipline.

Danseuse unique et fascinante, elle se met sans cesse au défi : qu’il s’agisse de transgresser les codes traditionnelles du flamenco ou d’en repousser les limites pour en recouvrer l’acte fondateur.

Vuelta a Uno, sa dernière création est un spectacle survolté, intense, plein de vigueur et de couleurs, composé de danses incandescentes (bulerias, tangos, algerias).

Rocio enchaine des zapateados miraculeux, frappés avec une énergie folle et une technique impeccable.

Avec Yerai Cortés à la guitare, la pièce part d’un flamenco primitif, comme celui que l’on peut découvrir dans un tablao, pour le transformer en œuvre de fête, en ode à la vie, aux plaisirs de la chair, à l’exubérance de la nature et de la joie.

