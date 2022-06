MA Scène National – Renaud Herbin TJP-CDN à qui mieux mieux, 11 janvier 2023, .

MA Scène National – Renaud Herbin TJP-CDN à qui mieux mieux



2023-01-11 10:00:00 – 2023-01-11

0 EUR Un être est là, seul au plateau, il accueil le public, l’observe.

Faisant face aux autres, il se demande comment faire tout ça (la vie) a bien pu commencer.

Traversé par le sentiment existentiel, il pense à voix haute.

il revit la sensation d’être dans le noir, la peur de la nuit, la séparation de la naissance, à l’abandon, l’étonnement de ce qui constitue la matière, son corps.

il pressent des présences inexpliquées – quelqu’un le regarde…

A qui mieux mieux, c’est l’histoire d’un être émerveillé, débordant d’envies, qui cherche à exprimer son enthousiasme pour la joie de se sentir vivant/

Dans la continuité de Wax et l’Echo des Creux (accueilli à MA en 2017 et 2019), Renaud Herbin Explore l’expérience de la vie à l’attention des plus petits.

Un spectacle fin et sensible sur la volonté de se dépasser

