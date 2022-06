MA Scène National – Pippo Delbono Amore, 15 octobre 2022, .

MA Scène National – Pippo Delbono Amore



2022-10-15 – 2022-10-15

Ensemble, ils nous invitent à un voyage depuis le Portugal, sa saudade mélancolique et son langage visuel épris de nostalgie. Passant par ses anciennes colonies (l’Angola et le Cap-Vert), le metteur en scène recherche une géographie intérieure, celle des cordes de l’âme qui vibrent au moindre heurt de la vie. Sur des notes mélancoliques et vibrantes de fado, son théâtre musical à fleur de peau réunit des élans de corps et des voix énergiques pour composer des tableaux vivants à la recherche d’un sentiment perdu : l’amour dont tant de gens ont été privés, partis seuls durant la pandémie, sans pouvoir être accompagnés de leurs proches. Empruntant les mots des poètes (Rilke, Andrade…), Delbono sonde à nouveau nos plaies les plus vives en quête de beauté. Il redonne vie à ce qui n’est plus dans une cérémonie onirique nourrie de visions fantasmagoriques où la poésie des corps, profondément humaine, déborde de toute part.

Ensemble, ils nous invitent à un voyage depuis le Portugal, sa saudade mélancolique et son langage visuel épris de nostalgie. Passant par ses anciennes colonies (l’Angola et le Cap-Vert), le metteur en scène recherche une géographie intérieure, celle des cordes de l’âme qui vibrent au moindre heurt de la vie. Sur des notes mélancoliques et vibrantes de fado, son théâtre musical à fleur de peau réunit des élans de corps et des voix énergiques pour composer des tableaux vivants à la recherche d’un sentiment perdu : l’amour dont tant de gens ont été privés, partis seuls durant la pandémie, sans pouvoir être accompagnés de leurs proches. Empruntant les mots des poètes (Rilke, Andrade…), Delbono sonde à nouveau nos plaies les plus vives en quête de beauté. Il redonne vie à ce qui n’est plus dans une cérémonie onirique nourrie de visions fantasmagoriques où la poésie des corps, profondément humaine, déborde de toute part.

dernière mise à jour : 2022-06-27 par