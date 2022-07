MA Scène National -Panaibra Gabriel Canda Maria Tembe Solo for Maria

MA Scène National -Panaibra Gabriel Canda Maria Tembe Solo for Maria, 28 avril 2023, . MA Scène National -Panaibra Gabriel Canda Maria Tembe Solo for Maria



2023-04-28 20:00:00 – 2023-04-28 Comme le chorégraphe Panaibra Gabriel Canda, Maria Tembe vient de Maputo, La capitale du Mozambique.

Elle est depuis de nombreuses années l’interprète fétiche de ses pièce très politique dans lesquels elle apparait comme le symbole vivant d’une Afrique meurtrie.

Cette fois, il lui consacre un solo sur mesure, à tonalité biographique, intitulé simplement Solo for Maria.

Ce prénom, un des plus répandus de par le monde, concentre toutes les représentations de la féminité. En évoquant avec subtilité la vie des felles, leurs expériences de violence ou de résilience, elle danse contre les répressions arbitraires, et contre les attentes de la société.

Créant une atmosphère d’une intensité implacable, Maria Tembe repousse les limites et fait de l’impossible une réalité.

A la fin de ce solo, nul ne saura comment Maria a perdu ses jambes.

Mais chacun verra la danseuse extraordinaire qu’elle est. Comme le chorégraphe Panaibra Gabriel Canda, Maria Tembe vient de Maputo, La capitale du Mozambique.

Elle est depuis de nombreuses années l’interprète fétiche de ses pièce très politique dans lesquels elle apparait comme le symbole vivant d’une Afrique meurtrie.

Cette fois, il lui consacre un solo sur mesure, à tonalité biographique, intitulé simplement Solo for Maria.

Ce prénom, un des plus répandus de par le monde, concentre toutes les représentations de la féminité. En évoquant avec subtilité la vie des felles, leurs expériences de violence ou de résilience, elle danse contre les répressions arbitraires, et contre les attentes de la société.

Créant une atmosphère d’une intensité implacable, Maria Tembe repousse les limites et fait de l’impossible une réalité.

A la fin de ce solo, nul ne saura comment Maria a perdu ses jambes.

Mais chacun verra la danseuse extraordinaire qu’elle est. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville