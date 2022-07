MA Scène National – Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Variations colorées

MA Scène National – Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Variations colorées, 12 mai 2023, . MA Scène National – Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Variations colorées



2023-05-12 20:00:00 – 2023-05-12 En mai, fais ce qu’il te plait !

Johanna Malagré en magicienne des couleurs, fait naitre sous sa baguettes un arc-en-ciel de rythmes, d’effets visuels et de sonorités.

Dans ce programme chamarré, les variations s’enchaîne, de timbres, de caractère, de jeux instrumentaux…

Tandis qu’Adélaïde Ferrière, déja présente lors du concert du nouvel an, jouera tout autant de sa voix que de ses percussions ! En mai, fais ce qu’il te plait !

Tandis qu'Adélaïde Ferrière, déja présente lors du concert du nouvel an, jouera tout autant de sa voix que de ses percussions !

