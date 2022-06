MA Scène National – Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Le violon Magique, 15 décembre 2022, .

MA Scène National – Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Le violon Magique



2022-12-15 19:00:00 – 2022-12-15

Dans un lointain royaume règne la nuit, car le jour a disparu sans que nul ne sache l’expliquer.

Depuis qu’il est tout petit Sacha n’a qu’un rêve : retrouver le soleil.

Avec pour seul arme le violon que lui a confié son grand-père, le jeune garçon finit par partir.

Saura-t-il dans sa quête pour faire revenir la lumière ?

Un conte sur le pouvoir des rêves et de la musique, raconté par Élodie Fondacci, conteuse bien connue de la Radio Classique, et porté par les airs klezmer et tziganes interprétés par l’Orchestre Victor Hugo et le Sirba Octet, déjà présent en 2021 pour le concert du nouvel an.

