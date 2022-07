MA Scène National – Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Du songe à la lumière

2023-03-04 20:00:00 – 2023-03-04 Lorsque la nuit déploie son manteau sur le monde, quels nombreux secrets dissimule-t-elle ?

Les arbres parlent tout bas, les créatures attendent tapies dans l’obscurité, les amants se retrouvent en secret…

C’est le temps des songes où tout devient possible, des mystères qui peuplent les silences.

Quelque lueurs surgissent parfois, celle d’une fleur magique ou bien de quelques fées.

Puis lorsque l’aube point.

dernière mise à jour : 2022-06-30

