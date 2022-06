MA Scène National – Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Azur Montbéliard, 8 janvier 2023, Montbéliard.

MA Scène National – Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Azur

2023-01-08 16:00:00 – 2023-01-08

Montbéliard

Doubs

Pour démarrer la nouvelle année, cap sur la Méditerrané !

Depuis les jardins parfumés d’Aranjuez jusqu’à Tunis et ses charmeurs de serpent, les musiciens proposeront des escales musicales colorées et rythmées issu des pays baignés par la grande bleue.

Entre guitare et Marimba, terre et mer, venez profiter d’une soirée gorgée de soleil !

