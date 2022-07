MA Scène National -Omproduck et caetera Montbéliard, 17 mai 2023, Montbéliard.

MA Scène National -Omproduck et caetera

Rue Jules Massenet au Jules Verne Montbéliard Doubs au Jules Verne Rue Jules Massenet

2023-05-17 10:00:00 – 2023-05-17

au Jules Verne Rue Jules Massenet

Montbéliard

Doubs

EUR 10 Et Cætera est une délicieuse balade poétique où les vêtements se muent en marionnettes pour donner vie à des animaux imaginaires et autres créatures improbable.

Danser, ficeler, enrubanner, s’habiller mais aussi se cacher, se protéger, se découvrir : les textiles offrent à la comédienne et manipulatrice Elise Combet toute une palette, drôle et joyeuse, de possible.

elle apparait sur le plateau, une grosse boule orange composée d’habits divers et multicolorés sur son épaule.

Elle la pose.

Le jeu commence.

Et Cætera est une délicieuse balade poétique où les vêtements se muent en marionnettes pour donner vie à des animaux imaginaires et autres créatures improbable.

Danser, ficeler, enrubanner, s’habiller mais aussi se cacher, se protéger, se découvrir : les textiles offrent à la comédienne et manipulatrice Elise Combet toute une palette, drôle et joyeuse, de possible.

elle apparait sur le plateau, une grosse boule orange composée d’habits divers et multicolorés sur son épaule.

Elle la pose.

Le jeu commence.

au Jules Verne Rue Jules Massenet Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-07-01 par