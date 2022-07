MA Scène National -Nicolas Laurent CIE Vraiment dramatique Quelqu’un va venir Montbéliard, 23 mai 2023, Montbéliard.

MA Scène National -Nicolas Laurent CIE Vraiment dramatique Quelqu’un va venir

4 Rue Charles Contejean Montbéliard

2023-05-23 20:00:00 – 2023-05-23

Bain Douche 4 Rue Charles Contejean

Montbéliard

Doubs

Dans cette pièce paysage de Jon Fosse, un couple achète une maison décatie au bord de l’océan.

Sous ses airs paisible, se cachent vagues déferlantes et tempête, prêtes à surgir au détour d’une phrase.

L’auteur norvégien met souvent ses personnages aux prises avec leurs fantômes du passé.

Elle et lui cherchent un isolement salvateur, le lieu susceptible d’entourer leurs solitudes comme leur désir d’être à deux.

Mais dans cette vielle bâtisse balayées par les embruns, dont les photos jaunies au mur témoignent du temps jadis, un homme va venir troubler ce fragile équilibre.

Croisant recherche documentaire quête poétique et réflexions philosophique, Nicolas Laurent invente un dispositif technique singulier pour renforcer l’intimité avec le récit.

Deux écrans mouvant délimitent un terrain de jeu ou se projettent les bouillonnements intérieurs.

Equipant le public de casques audio, les voix des comédiens lui chuchotent à l’oreille et révèlent en trois dimensions les bruits de la mer, le souffle du vent..

