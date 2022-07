MA Scène National – Nasser Djemaï Théâre des Quartiers d’Ivry CDN Les gardiennes, 28 février 2023, .

MA Scène National – Nasser Djemaï Théâre des Quartiers d’Ivry CDN Les gardiennes



2023-02-28 20:00:00 – 2023-02-28

Au coeur de la nouvelle tragi-comédie de Nasser Djémaï trônent quatre invisibles, tribu de septuagénaires défiant le temps…. et la menace de l’Ehpad !

Il faut dire que martine n’est plus très en forme à l’orée de ses 80 ans.

Elle a du mal à parler mais ses copines d’immeubles s’occupent d’elle, au point que son appartement prenne des airs de place de village.

Sa fille serait rassuré de la placer, toute accomparée par son rythme de vie dingue.

Mais dans ce quartier populaire, ce sont aussi les amitiés qui maintiennent en vie, lui donnent son goût et sa saveur.

Conteur hors pair de l’entrechoquement des civilisation, des génération et des milieux sociaux, Nasser Djemaï pose son regard doux et acéré sur l’isolement et la place que les personnes âgées prennent dans l’imaginaire collectif.

Ses gardiennes, vestiges d’une époque en voie de disparition, opposent une certaine idée de l’entraide, de la débrouillardise et de la communauté face à la dissolution des liens familiaux.

dernière mise à jour : 2022-06-30 par